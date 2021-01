© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società totalmente controllata dal Gruppo Eni, entra neldell'energia attraverso. L'operazione è stata perfezionata oggi con la firma di un accordo tra Eni gas e luce eper l'acquisizione del 100% di Aldro Energía Y Soluciones, attiva nel mercato della vendita di energia elettrica, gas e servizi a clienti residenziali, piccole e medie imprese e grandi aziende. L'accordol'acquisizione della società di servizi"Quest'operazione permette a Eni gas e luce di ampliare la sua presenza nel mercato europeo, che sarà centrale nella strategia di sviluppo delle proprie attività. La società ha infatti l'obiettivo di accrescere il proprio portafoglio, raggiungendo glia cui offrire non solo gas ed energia elettrica, ma tutta la propria gamma di servizi legati alla casa e all'energia", ha spiegato l'Amministratore Delegato Eni gas e luce, Alberto Chiarini.Aldro Energía conta circacon un'importante focalizzazione sul segmento delle piccole e medieimprese.vuole contribuire attivamente all'espansione di business di Aldro Energía portando anche le proprie competenze nei settori della, promuovendo un uso migliore dell'energia tramite servizi per l'efficientamento energetico di condomini e abitazioni,L'ingresso in Spagna e in Portogallo aggiunge unall'attuale. Oltre alla penisola iberica la società opera, attraverso le sue controllate, incon Eni Gas & Power France, incon Zenith e incon Adriaplin.