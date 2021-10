Eni gas e luce e Hyundai, accordo su soluzioni di ricarica per le auto elettriche

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Eni gas e luce, la controllata di Eni che offre servizio di vendita e commercializzazione di gas ed energia elettrica per famiglie e imprese, e Hyundai hanno sottoscritto un accordo che riguarda le soluzioni per la ricarica delle auto elettriche. In particolare, i concessionari Hyundai potranno offrire ai propri clienti l'acquisto e l'installazione di wallbox o colonnine di ricarica di varie dimensioni e potenza della gamma E-Start di Eni gas e luce.



Hyundai potrà anche installare presso le proprie concessionarie colonnine di ricarica elettrica, pannelli fotovoltaici e adottare le soluzioni di efficientamento energetico di Eni gas e luce. La società del Cane a sei zampe ha fatto il suo debutto nel mercato della mobilità elettrica nel 2019 con E-Start, la gamma di prodotti di ricarica per veicoli elettrici pensata per clienti residenziali e business.