Eni ga e luce, accordo con Inarcassa e Harley&Dikkinson per formazione su incentivi fiscali

(Teleborsa) -hanno stipulato unper supportare le attività di Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti nell'ambito dellae la messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambitoCon questo accordo si intendenell'esercizio della sua libera professione per supportarne il ruolo strategico sia nella fase progettuale che di controllo degli interventi legati alla riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici. L'accordo nasce anche persupportati dai rispettivi Consigli Nazionali.Attraverso specificie l'utilizzo di unaper le attività di gestione delle pratiche, i professionisti che aderiranno all'iniziativa potrannomaturati relativamente alle loro prestazioni professionali in ambito Ecobonus e Sismabonus."Grazie a quest'accordo, da oggi anche liberi professionisti come ingegneri e architetti potranno proporre la cessione del credito ai propri clienti", ha commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce, aggiungendo che "il servizio CappottoMio di Eni gas e luce si arricchisce e si completa anche grazie al supporto e alla competenza dei Professionisti."Fondazione Inarcassa con questa iniziativa, portata avanti in sinergia con i due Consigli Nazionali degli Ingegneri ed Architetti all'interno della collaborazione nata per il progetto della Giornata Nazionale della Prevenzione sismica, ritiene finalmente aperto uno scenario di nuove opportunità per i nostri professionisti", ha dichiarato il presidente"CECRE è la prima piattaforma messa a disposizione per la gestione dell'intero processo di cessione che offre un supporto tecnico-finanziario e consulenziale ai professionisti certificati con l'ottica di promuovere un sistema green di qualità, basato su regole di trasparenza e sull'autonomia di ciascun attore", ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson,