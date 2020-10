Eni fra le top 10 aziende Top Performer in sostenibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è stata inclusa nella classifica delleper la reportistica sull. L'indagine, condotta dal(WBCSD), viene effettuata annualmente con l'obiettivo di migliorare le azioni delle imprese verso una transizione sostenibile.L'edizione di quest'anno ha coinvoltodi vari settori ed ha menzonatoqualein ambito, grazie alla chiara descrizione dei ruoli e delle responsabilità del CdA e dei Comitati in tema di sostenibilità, in particolare sul clima.Tra glic'è anche la distinzione traa livello centrale e locale e la distinzione tra glidel piano di incentivazione die di quello adell'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e la presenza dicon responsabilità strategiche."Siamo orgogliosi di questo risultato, che conferma il valore delle nostre iniziative per la sostenibilità", ha affermato Descalzi. Il riconoscimento - ha sottolineato - è "frutto di un percorso" avviato nel 2014, che fa perno su un, unae sullache "coniuga sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e sociale con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica".L'ultimo report di sostenibilità "Eni for 2019" traccia un percorso che porterà il Gruppo nei prossimi 30 anni a diventare leader nella produzione e vendita di prodotti decarbonizzati, riducendo le emissioni dirette e indirette dell'80% rispetto al 2018.