Eni firma Production Sharing Contract per esplorazione blocco onshore in Albania

(Teleborsa) -. Alla presenza del Primo Ministro Albanese,, l'Amministratore Delegato di Eni,, ha firmato con il Ministro delle Infrastrutture ed Energia,, un, con una quota di partecipazione del 100%, il, assegnato a seguito di una gara internazionale lanciata a settembre dalla Agenzia Nazionale Albanese delle Risorse Naturali (AKBN).Il blocco onshore Dumre, situato a circain un'area con buon potenziale di idrocarburi liquidi, ha un'estensione di 587 Km quadrati.è motivato da fatto che ilper l'energia per l'Europa e l'area balcanica, con l'Italia che si candida ad essere già suo primo partner commerciale."Il ritorno di Eni in Albania, dopo 20 anni, con il blocco Dumre è un passo molto importante per noi, poiché grazie alle nostre competenze, il nostro know-how e la nostra sensibilità ai temi della sostenibilità, contribuiremo allo sviluppo di un paesechiave dell`area balcanica, da sempre partner strategico dell`Italia", ha commentato l'AD di EniEni è già stata presente in Albania all'inizio degli anni 90, con la partecipazione nella prima gara internazionale lanciata perl'offshore albanese, nella quale aveva avuto assegnato due blocchi, Adriatiku-2 and Adriatiku-4. Dopo aver perforato 3 pozzi esplorativi con scoperte non commerciali, Eni aveva rilasciato i blocchi nel 1999.Con l'assegnazione del blocco Dumre, Eni, in qualità di operatore attraverso la società Eni Albania, si è impegnata a eseguire unprimo pozzo esplorativo ed è pronta a lavorare a stretto contatto con le autorità albanesi, come partner strategico, percontribuire alla futura crescita economica del paese.