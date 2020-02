Eni firma memorandum per consolidare presenza nel Bahrein

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con la società petrolifera, finalizzato ad analizzare nuove possibilità dinell'ambito delle. L'intesa è stata siglata dallo Sceicco, Ministro del Petrolio del Regno del Baherin e Presidente di Tatweer Petroleum, e dall'Amministratore Delegato di Eni,, in occasione di una cerimonia alla presenza del Principe ereditarioL'accordotra le due società nel settore dell'energia, agevolando la valutazione e lo sviluppo di nuove iniziative in aree di interesse reciproco, tra cui le, la fornitura di gas naturale liquefatto () e le attività diIn conformità con il piano energetico nazionale del Bahrein, quello dell'energia da fonti rinnovabili sarà un tema di particolare interesse al fine di considerare. Per quanto riguarda il, la collaborazione sarà orientata a uper soddisfare le future esigenze energetiche del Bahrein."Questo accordo consentirà di approfondire ulteriormente il dialogo sulle collaborazioni tra Tatweer Petroleum e Eni, che include la condivisione di conoscenze, competenze e supporto per quel che riguarda energie rinnovabili, fornitura di GNL e attività di esplorazione", ha dichiarato lo Sceicco Mohammed bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa.L'Ad di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato l'intesa, affermando che "dimostra chiaramente l'impegno di Eni a espandere la propria presenza in Bahrein, nel rispetto della strategia di decarbonizzazione di Eni, e rientra nell'ambito della transizione energetica, verso l'energia pulita e l'economia circolare, intrapresa dalla società a partire dal 2014. Eni mira infatti a incrementare le fonti di energia a basso contenuto di carbonio nei paesi in cui opera. Al fine di garantire una sostenibilità a lungo termine, Eni promuove lo sviluppo delle energie rinnovabili e conduce ricerche di carattere scientifico e tecnologico".In Medio Oriente Eni ha avuto una crescita constante negli ultimi anni. In Bahrein ha avviato le operazioni nel 2019 con una licenza di esplorazione offshore. Le attuali attività di esplorazione nella regione includono le concessioni onshore di Sharjah e quelle offshore ad Abu Dhabi e Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti.