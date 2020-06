ENI festeggia la nuova struttura organizzativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Effervescente ENI, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,76%.A fare da assist alle azioni contribuisce l'annuncio, da parte del gruppo del cane a 6 zampe, di una nuova struttura organizzativa in linea con la strategia di transizione energetica della società verso la decarbonizzazione.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il Cane a sei zampe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,53%, rispetto a +8,7% del principale indice della Borsa di Milano).Tecnicamente, ENI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,8.