Eni e Total in partnership con Sonatrach per l'esplorazione dell'offshore dell'Algeria

(Teleborsa) - Eni, Total e Sonatrach hanno siglato una partnership esclusiva per l'esplorazione dell'offshore algerino. La firma da parte dei rispettivi Amministratori Delegati è avvenuta oggi, 29 ottobre, in occasione dell'Algeria Future Energy Summit di Algeri, ed ha riguardato due protocolli d'intesa.



In parallelo, Eni e Total perseguiranno l'assegnazione di permessi di esplorazione che consentiranno di completare in tempi rapidi la valutazione del potenziale petrolifero, spiega il Cane a sei zampe in una nota.



L'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha dichiarato: "Con Sonatrach e Total avremo la possibilità di esplorare le acque profonde dell'offshore algerino, un'area in una provincia geologica praticamente inesplorata dove Eni potrà portare il contributo della esperienza maturata nel mediterraneo orientale e delle più avanzate tecnologie esplorative". © RIPRODUZIONE RISERVATA