Eni e Snam siglano partnership strategica per gasdotti fra Algeria e Italia

(Teleborsa) - Eni cederà a Snam il 49,9% delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, nelle società che gestiscono i due principali gasdotti internazionali che collegano l'Algeria all'Italia, in particolare i gasdotti onshore che si estendono dal confine tra Algeria e Tunisia fino alla costa tunisina (gasdotto TTPC) e i gasdotti offshore che collegano la costa tunisina all'Italia (gasdotto TMPC).

L'operazione prevede il conferimento di tali partecipazioni da parte di Eni in una società italiana di nuova costituzione (NewCo), di cui Eni continuerà a detenere il 50,1%, mentre il restante 49,9% verrà ceduto a Snam per un importo di 385 milioni di euro. Snam finanzierà il pagamento del corrispettivo mediante mezzi propri. Eni e Snam eserciteranno un controllo congiunto sulla NewCo sulla base di principi di governance paritetica e, pertanto, ne conseguirà per entrambe un consolidamento con il metodo del patrimonio netto.

L'accordo prevede anche un meccanismo di earn-in ed earn-out da calcolarsi sulla base dei ricavi che saranno generati dalle società target. Le società target hanno generato nel 2020 un utile netto (100% quota Eni) di circa 90 milioni di euro.

L'operazione consente di valorizzare in maniera sinergica le rispettive competenze su una rotta strategica per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale in Italia, favorendo potenziali iniziative di sviluppo nella catena del valore dell'idrogeno dal Nord Africa.

"Questa operazione ci consente di liberare nuove risorse da impiegare nel nostro percorso di transizione energetica, mantenendo nel contempo con Snam la gestione di un'infrastruttura strategica per la sicurezza delle forniture al Paese", ha spiegato l'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, aggiungendo che "il gas avrà un ruolo fondamentale nell'accompagnare la transizione dei sistemi energetici verso modelli a zero emissioni, ed è importante mantenere disponibilità e diversificazione delle rotte di fornitura di questa fonte".

L'Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà, ha affermato che l'accordo "consolida il ruolo centrale di Snam nella sicurezza degli approvvigionamenti dell'Italia e nel trasporto di energia dall'area mediterranea" e consente all'azienda di "proiettara la propria infrastruttura verso il Nord Africa", anche in vista della futura creazione di "un hub per la produzione di energia solare e idrogeno verde".

L'operazione rientra nella più ampia strategia di Eni che prevede l'ottimizzazione del portafoglio per accelerare la crescita nei settori relativi alla transizione energetica. L'acquisizione permette a Snam di posizionarsi su una rotta strategica per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale in Italia e per le prospettive di sviluppo della catena del valore dell'idrogeno anche grazie alle risorse naturali del Nord Africa.

L'esecuzione dell'operazione è subordinata ad alcune condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie in relazione all'operazione ai sensi della normativa antitrust e della cd. normativa golden power, nonché l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dello Stato tunisino. Si prevede che l'operazione possa perfezionarsi entro il terzo trimestre 2022.