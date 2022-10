Eni e Plenitude non hanno chiesto garanzie SACE su margin call

Venerdì 21 Ottobre 2022, 08:46







(Teleborsa) - Eni ha comunicato che "né Eni, né Plenitude hanno fatto domanda o usufruito di garanzie SACE legate al versamento delle margin call". La precisazione è arrivata dopo un articolo de Il Sole 24 Ore pubblicato ieri con il titolo "Energia, utility in fila da Sace per la garanzia sui contratti derivati".



"Eni tiene a precisare inoltre di non avere in essere alcuna criticità legata alla gestione delle margin call", ha aggiunto il Cane a sei zampe nella precisazione al giornale.