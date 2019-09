Eni e Mainstream Renewable Power insieme nel campo delle energie rinnovabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si va avanti nella decarbonizzazione per raggiungere l'obiettivo europeo che punta al "Net Zero" entro il 2050. Eni e, società per l'energia eolica e solare, hanno firmato un accordo di cooperazione per sviluppare progetti da fonti rinnovabili su larga scala, rivolgendosi a mercati strategici e con alto potenziale di crescita.Firmando quest'accordo, Eni e Mainstream"L'impegno di Eni nei progetti rinnovabili è uno dei pilastri fondamentali della strategia di decarbonizzazione dell'azienda che comprende anche la riduzione delle emissioni dirette di GHG in tutte le sue attività, un portfolio low-cost e low-carbon, e investimenti in ricerca e sviluppo - ha commentato, Direttore Energy Solutions di Eni - . In linea con questi fattori chiave, Eni ha definito un modello di business integrato che si basa sulle competenze specifiche e sui vantaggi competitivi, come le capacità tecniche e la presenza globale dell'azienda. Crediamo che questa nuova partnership con Mainstream porterà ulteriore valore alla nostra attività per le energie rinnovabili, specialmente nell'eolico offshore".