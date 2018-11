Eni e Lukoil concordano scambio di partecipazioni su licenze in Messico

(Teleborsa) - Eni e Lukoil hanno firmato un accordo per lo scambio di quote di partecipazione in tre licenze esplorative nelle acque poco profonde del Messico.



Secondo i termini dell'accordo, Eni cederà a Lukoil una partecipazione del 20% nei Production Sharing Agreement (PSC) di Area 10 e Area 14, e acquisirà una partecipazione del 40% nel PSC di Lukoil per l'Area 12.



L'obiettivo dell'accordo, alla luce della vicinanza dei blocchi, è di diversificare i rischi esplorativi, accedere a maggiori opportunità e aumentare le sinergie operative, spiega il Cane a sei zampe in una nota.



Le nuove joint venture avranno la seguente composizione: Area 10: Eni 80% (operatore), Lukoil 20%; Area 12: Lukoil 60% (operatore), Eni 40%; Area 14: Eni 40% (operatore), Citla 40% e Lukoil 20%.



L'accordo è soggetto all'approvazione delle autorità messicane.







