Eni e GE Renewable Energy avviano lavori parco eolico in Kazakhstan

(Teleborsa) - Eni e GE Renewable Energy, big americana del settore delle rinnovabili che vanta un fatturato di oltre 10 miliardi di dollari, hanno iniziato oggi i lavori di, dove saranno installateprodotte da GE, ad un'altezza di 85m, con 3.8MW di potenza e un rotore di 130m.L'impianto, situato nella regione nord-occidentale di Aktobe, una città del Kazakistan situata sul fiume Ilek,, mentre per GE il primo nel Paese.Le autorità locali, insieme all'ambasciatore italiano in Kazakshtan e i rappresentanti di entrambe le compagnie, hanno partecipato oggi allaraggiunto in seguito al Memorandum of Understanding firmato da Eni e GE.Quest'iniziativa fa parte divolta a promuovere lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili. L'impianto eolico, della, segna l'inizio di un accordo che incrementerà notevolmente la fornitura da energia eolica nel Paese.