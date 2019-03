Eni e CNR assieme per sviluppo sostenibile e valore ricerca Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Presenti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.I ricercatori dei laboratori, istituiti presso centri operativi o di ricerca già esistenti,, ovvero in sintesi:a Lecce;a Gela;in Basilicata;a Portici. Tutti i centri saranno dotati di laboratori dedicati in cui sviluppare i progetti di ricerca, definiti e concordati da CNR ed Eni in termini di obiettivi, attività e risorse.Le attività di ricerca congiunte del laboratorio Eni-CNR a Lecce, presso l'Istituto CNR Nanotec,. Lo sforzo congiunto Eni-CNR porterà a costituire il primo laboratorio italiano per lo studio integrato della criosfera terrestre artica, che utilizzerà misure in campo, osservazioni satellitari e modellistica numerica.Il centro Eni-CNR di Gelache possono sfruttare le proprietà dei materiali e i vantaggi del processo di fusione. Il centro svilupperà competenze anche sul fronte del trasporto e dello stoccaggio della potenza elettrica, interfacciandosi con centri CNR che già operano in questi campi in Sicilia.Il Centro Eni-CNRe di mitigare gli impatti crescenti della siccita' nel Mediterraneo e in altre aree strategiche come Corno d'Africa, Sahel, Medio Oriente.Nel polo di ricerca agrario del. Al tempo stesso studi e progetti per l'intensificazione e allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, attraverso l'uso multifunzionale del territorio e la diversificazione delle coltivazioni a supporto della bioeconomia, in linea con i principali obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con i programmi di ricerca europei sulla bioeconomia e l'agri-food., per un investimento di più di 67 milioni di euro, evidenziando il nostro impegno nel campo della Ricerca e Sviluppo"."L'accordo tra Eni e CNR - ha affermato il Presidente CNR, Inguscio -