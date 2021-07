Eni e BASF sviluppano tecnologia sostenibile per produrre bio-propanolo dalla glicerina

Giovedì 29 Luglio 2021, 16:00

(Teleborsa) - Eni e l'azienda chimica tedesca BASF hanno firmato un accordo strategico per un'iniziativa congiunta di ricerca e sviluppo finalizzata a ridurre l'impatto ambientale del settore trasporti.

La cooperazione mira a sviluppare una nuova tecnologia per produrre bio-propanolo avanzato dalla glicerina che deriva dalla produzione del biodiesel FAME. Questa tecnologia prevede la conversione di glicerina in propanolo tramite un processo di idrotrattamento catalitico innovativo e consiste in un processo di idrogenazione ad elevata pressione con l'utilizzo di un catalizzatore commerciale BASF. Ne deriverà un bio-propanolo a elevato rendimento e purezza, che potrà essere aggiunto alla formulazione di carburanti (benzine premium) e potenzialmente ridurre le emissioni di gas serra in una percentuale compresa tra il 65 e il 75% rispetto ai carburanti fossili.

Eni ricorda che oltre la metà della produzione mondiale di glicerina deriva dall'industria del biodiesel - ogni tonnellata di biodiesel origina circa il 10% in peso di glicerina - e che ne sono state prodotte 5 milioni di tonnellate nel 2020.

"Siamo orgogliosi di supportare lo sviluppo di bio-propanolo avanzato contribuendo al processo con il miglior catalizzatore, in grado di assicurare sia grande efficienza, sia lunga durata", ha commentato Detlef Ruff, Senior Vice President, Process Catalysts at BASF.

"La tecnologia che permette la trasformazione di glicerina in bio-propanolo è parte del grande impegno della Ricerca e Sviluppo di Eni per la decarbonizzazione, ha dichiarato Luisa Lavagnini, Responsabile Research and Technological Innovation di Eni.