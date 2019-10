ENI, Dipartimento Giustizia USA archivia casi Nigeria e Algeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Dipartimento di Giustizia americano ha concluso le proprie indagini ai sensi della normativa anticorruzione USA (FCPA) in relazione ai procedimenti Algeria e Nigeria, disponendone l'archiviazione.Ne da notizia ENI chein relazione all'acquisizione del blocco Opl245 in, rispetto alla quale le verifiche interne condotte da consulenti indipendenti su delibera degli". La società "confida che il processo in corso presso il Tribunale di Milano possa fare chiarezza quanto prima sull'infondatezza delle accuse".In merito al, ENI ricorda che "nel settembre 2018 il Tribunale di Milano aveva assolto la società e il suo management perché, sancendone l'estraneità alle presunte condotte illecite oggetto del processo". La sentenza - spiega ENI - ha quindi "avvalorato gli esiti delle verifiche promosse, anche in quel caso, dalla società, e realizzate da soggetti terzi indipendenti sulle attività oggetto di giudizio, verifiche che escludevano già all'epoca qualsiasi coinvolgimento di ENI e del suo management in relazione a condotte illecite o corruttive".