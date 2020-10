© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Laè argomento all'ordine del giorno. Le nuove fonti spingono, incalzano ed occorre, da un lato, ridurre la nostra dipendenza carbonica, dall'altro farlo in sicurezza". Così l'Amministratore delegato di Eni,, al'Energy Talks "Energia e Imprese, Operazione Green Deal", organizzato da RCS Academy.Ripercorrendo la storia energetica, che vede Eni in un ruolo centrale sin dai primi anni del secolo scorso, prima con l'energia elettrica a carbone, poi con il petrolio ed il gas, il manager ha affermato "in Eni siamo sempre in transizione" ed ha riconosciuto che "oggi sicuramente è tutto" ed"Il tema della transizione energetica - ha spiegato Descalzi - è legato alleed ai processi di trasformazione di pipeline, processi industriali e così via. Riguarda, che richiedono"."Le infrastrutture non sono l'unico problema che deve essere risolto", ha aggiunto l'Ad di Eni, citando anche il tema regolatorio, il problema del supporto delle comunità locali ed il problema del ritorno degli investimenti effettuati in passato.Per Descalzie nel farlo occorre essere "moderati", perché "è difficile abbandonare qualcosa che costa poco", ma "ci troviamo in una emergenza ambientale" e quindi occorre "occorre creare undi quanto fatto in passato" e nello stessoper non lasciare fuori i paesi sottosviluppati, perché "l'energia è vitale come l'acqua".L'Ad di Eni propone quindi di essere, scegliendo, facendo leva sulla condivisione e sulle tecnologie, capacità e competenze acquisite sinora.