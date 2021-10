Eni, Descalzi incontra il Presidente del Benin Patrice Talo

1 Minuto di Lettura

Lunedì 4 Ottobre 2021, 16:30







(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi ha incontrato il Presidente del Benin, Patrice Talon, per discutere di possibili collaborazioni nell'ambito della transizione energetica e dell'economia circolare.



Durante l'incontro si è discusso di progetti per la filiera agro-industriale che consentano la valorizzazione degli scarti agricoli e la produzione di oleaginose per la bio-raffinazione, nei quali il Benin potrebbe giocare un ruolo importante essendo un Paese a forte vocazione agricola.



"Abbiamo presentato al Presidente Talon il nostro modello di sviluppo della filiera dei sottoprodotti agricoli, che pensiamo possa rivelarsi importante e vantaggioso per le comunità locali e per l'industria energetica del Paese nel lungo termine, oltre a sostenere il nostro percorso di trasformazione dei carburanti tradizionali in biocarburanti", ha sottolineato Descalzi.



Il Benin è leader nell'Africa Occidentale per la produzione di cotone, i cui sottoprodotti possono essere valorizzati per alimentare le bio-raffinerie. Fra le altre opportunità discusse durante l'incontro lo sviluppo della coltivazione del ricino, una pianta resistente alla siccità, che permetterebbe di recuperare aree degradate dal punto di vista agricolo. Tutte iniziative con importanti ricadute di natura economica ed occupazionale.