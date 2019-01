ENI, Descalzi: deal Adnoc non mette in discussione ipotesi buyback

(Teleborsa) - L'accordo con gli Emirati Arabi per rilevare il 20% di Adnoc Refinering non mette in discussione l'ipotesi di un buyback. Lo ha chiarito l'Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi, in merito all'annuncio ad Abu Dhabi del maxi-accordo tra il Gruppo petrolifero e la compagnia di Stato Adnoc.



Il top maganer rassicura così su uno dei temi più sensibili per il mercato: "la policy non cambia" l'acquisizione da 3,3 miliardi di dollari negli Emirati non interferisce con un eventuale piano di riacquisto di azioni proprie visto che "il leverage di ENI non supererà il 20% e dunque resta compatibile con una politica di remunerazione progressiva".



