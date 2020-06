© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, vuole trasformare la major petrolifera in, concentrandosi su prodotti a. Lo ha detto all'agenzia Reuters il numero uno del Gruppo, aggiungendo che intende assicurarsi che Eni svolga unA febbraio Eni ha varato unche punta adi gas serra edin portafoglio, con uned un, cui si aggiungono progetti di silvicoltura e cattura di carbonio."Nei prossimi 3 anni voglio tracciare unper il gruppo", ha detto descalzi, che sta cercando di creare unain grado di soddisfare le condizioni di mercato, ma con una"L'impatto del Covid-19 sarà con noi per un anno o due ed è per questo che abbiamo lavorato molto velocemente sulla nostra nuova", spiega l'Ad di Eni, riferendosi al recente annuncio di: una divisione dedicata aldegli idrocarburi, l'altra focalizzata sull'A proposito della scelta di, in una fase di grande incertezza, Descalzi ha, affermando che le nuove imprese "Energy Evolution" sono acon circa l'80% della nuova energia nei paesi OCSE. "Stiamo ottenendoe questo aumenterà ulteriormente quando toglieremo l'olio di palma entro la fine del 2022", spiega .Eni punta anche adper alimentare bio-raffinerie e centrali elettriche, con. Una scelta che consentirà ad Eni di aumentare la base clienti da 9 milioni a oltre 20 milioni al 2050.