(Teleborsa) - Le sfide poste daie lorichiedono un, a 360 gradi, e multidimensionale, che sia sostenibile in tutti gli aspetti,. Un approccio come quello di, che lo ha posto alla base della sua, che punta sulla creazione di valore a lungo termine.Lo ha affermato l'Amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, intervenuto conferenza internazionale "The milestones of the Integral ecology for a human Economy" organizzata dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, nell'ambito del panel "What a company working in the energy sector can do".C'è bisogno - ha sottolineato - di un, un approccio di filiera, come quello adottato dall'Eni, che è determinata aIl manager ha affermato che le società come l'Eni hannoper produrre energia verde ed efficiente e ridurre il footprint di carbnonio, in un percorso che, partendo dalle risorse naturali, consente di diversificare, per giungere a prodotti completamente decarbonizzati.Descalzi poi sottolineato che occorre investire in ricerca e tecnologia per attuare unaDi qui il tema dei paesi sottosviluppati, che producono il 70% delle emissioni globali e devono ridurre loro impronta, ma implica che i Paesi industrializzati favoriscano l'accesso alla tecnologia sostenibile ed alle risorse primarie, all'acqua, all'energia e da tutti i beni primari."Occorre dunque, è necessario che tutti gli attori facciano la propria parte, lavorando in maniera complementare: dalleche devono investire nello sviluppo sostenibile, fino ad arrivare ai soggettie alla, che deve ottimizzare i consumi". E' necessario quindi une gli organismi internazionali, come le, sono indispensabili per garantire crescita e sostenibilità.L'Ad d Eni ha messo il punto anche sulla necessità di unae di un. L'Europa - ha affermato "sta facendo molto per ridurre le emissioni", ma è una "piccola parte". "Abbiamo bisogno di unae di tutti i- ha concluso altrimenti è un'azione di breve respiro"