Eni, da Versalis licenza a Supreme Petrochem per polimeri stirenici

(Teleborsa) - Versalis, società chimica di Eni, ha concesso in licenza a Supreme Petrochem, leader nel mercato indiano del polistirene compatto ed espandibile, la tecnologia a massa continua per un impianto ABS da 70 mila tonnellate/anno che verrà realizzato ad Amdoshi-Wangani, Distretto Raigad nello Stato di Maharashtra (India).

Si tratta di una tecnologia all'avanguardia, che permette di produrre polimeri stirenici a ridotto impatto ambientale, grazie alle bassissime emissioni e ai ridotti consumi energetici, con cui si realizzano applicazioni per l'industria automobilistica, elettrodomestici, settore elettrico-elettronico, in ambito sanitario, nell' arredamento.

L'operazione conferma il ruolo primario di Versalis nel settore degli stirenici e rafforza la sua posizione nel mercato asiatico, area in forte espansione nel settore petrolchimico e sempre più sensibile alla selezione di tecnologie per produzioni sempre più sostenibili.

Versalis sarà supportata da Eurotecnica Contractors and Engineers, con cui ha recentemente siglato un accordo di collaborazione nel settore degli stirenici. Eurotecnica, che contribuirà alla progettazione ingegneristica di base per i licenziatari Versalis, è una società italiana, fondata nel 1962 e parte del Gruppo Proman, specializzata nella fornitura di servizi di ingegneria relativi a tecnologie proprietarie con una consolidata leadership nel mercato asiatico, in particolare per la tecnologia della melammina.