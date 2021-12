Eni, crisi Covid: anche quest'anno torna l'iniziativa "Non siete soli" dedicata agli anziani fragili

(Teleborsa) - Torna anche quest'anno l'iniziativa "Non siete soli" promossa da Eni Foundation in partnership con la Comunità di Sant'Egidio ACAP Onlus, la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti, che prevede la consegna a domicilio di 4.600 pacchi alimentari ad anziani fragili over 70, tra le fasce di popolazione maggiormente colpite dagli effetti della crisi pandemica. Il progetto di Eni Foundation, la Fondazione di Eni costituita alla fine del 2006 per promuovere e realizzare in Italia e nel mondo iniziative di solidarietà sociali ed umanitarie, si rivolge alle persone che hanno superato i settanta anni di età, cittadini di tre grandi città italiane, Milano, Roma e Napoli, che vivono in una situazione di estrema difficoltà poiché non inserite all'interno di alcuna rete assistenziale.



Si stima che nelle tre città selezionate per il progetto siano più di 1.091.258 gli anziani over 70: 256.391 a Milano, 138.608 a Napoli e ben 696.259 a Roma; circa il 5% di loro si trova in stato di povertà: si tratta, quindi, di oltre 54 mila anziani over 70, oggi esposti al rischio di non riuscire a provvedere alla propria sopravvivenza. Di questi, alcuni risiedono presso istituti o rsa altri in famiglia ed in carico ai servizi pubblici. In particolare fra questi, numerosi sono gli anziani in stato di povertà che vivono in solitudine: in particolare fra gli over 70 il 35% vive solo (o con il proprio coniuge) nel proprio domicilio e non è inserito in alcuna rete di aiuto. È a queste 4600 persone che si vuole rivolgere il Progetto "Non siete soli", attraverso interventi straordinari di distribuzione di pacchi alimentari .

L'iniziativa si pone una doppia finalità: far fronte, con interventi di natura emergenziale e assistenziale, ai bisogni primari della persona in difficoltà e supportare, al tempo stesso, la nascita di una relazione che faciliti la presa in carico dell'anziano in condizione di fragilità e isolamento con interventi e percorsi graduali allo scopo di migliorare la sua condizione di vita attraverso una completa informazione della rete di servizi assistenziali e opportunità esistenti.

Il pacco alimentare che sarà donato sarà composto da numerosi e diversificati prodotti non deperibili (circa 12 kg), al 100% italiani, selezionati da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, in grado di garantire un corretto regime alimentare alla persona destinataria L'emergenza Covid 19 ha fatto emergere come la centralità delle reti di prossimità e di solidarietà oggi assuma un ruolo ancora più importante ed essenziale, soprattutto per contrastare la solitudine di tante persone, in particolar modo dei più fragili, come gli anziani. Inoltre l'iniziativa intende far fronte all'impatto delle conseguenze economico-sociali della pandemia sullo stato di povertà degli anziani: molti di loro, che inizialmente erano riusciti a fronteggiare le difficoltà e le spese collegate nel primo periodo dell'emergenza sanitaria, oggi fanno fatica a provvedere al necessario, come il pagamento delle utenze domestiche e l'acquisto di cibo e generi di prima necessità. Tutto ciò le rende vittime di estremo disagio ed isolamento.



Con questa iniziativa Eni Foundation ha pensato ad un piccolo gesto concreto di vicinanza e di aiuto con la speranza di poter regalare un momento di serenità a coloro che in questo periodo vivono delle realtà particolarmente difficili.