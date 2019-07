Eni, conclusa prima serie incontri di Eni gas e luce con Associazioni Consumatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Eni continua a mettere al centro della propria visione il cliente, dando ascolto diretto alle realtà territoriali., realizzati a Roma, Bologna, Palermo, Firenze e Genova. Le Associazioni hanno mostrato grande interesse per il, che sta già portando importanti benefici ai consumatori, per esempio in termini di semplicità, rapidità ed efficacia dei contatti con l'Azienda.Molto interesse è stato riscontrato anche verso l'impegno di Eni gas e luce sul fronte dell', un impegno che per l'azienda si traduce sia in progetti di education e sensibilizzazione, sia in iniziative di carattere commerciale come, ad esempio, CappottoMio, l'innovativo servizio di Eni gas e luce per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.Infine, molta attenzione è stata rivolta ai, come il canale telefonico dedicato Filo Giallo, il canale online per i Reclami, l'Osservatorio congiunto sulle attivazioni non richieste e la Conciliazione Paritetica.