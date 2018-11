ENI chiama start up italiane per nuovi progetti legati a digitalizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ENI ha lanciato il, nuova iniziativa di open innovation realizzata in partnership con growITup, la piattaforma di open innovation che supporta le grandi aziende nella realizzazione di nuove partnership con le start up.Tramite l'iniziativa,per la digitalizzazione di specifiche aree legate alla salute e alla sicurezza delle proprie persone, soluzioni digitali per la valorizzazione delle aree di servizio, a beneficio della qualità di un'esperienza sempre più completa offerta ai propri clienti, e soluzioni che consentano la completa interattività digitale della manualistica e l' integrazione con i digital twin ( in ambiente 3D) a rapido supporto dell'operatività., che devono avere un consolidato Technology Readiness Level (TRL),. Dopo la fase preliminare di screening, le startup saranno coinvolte in un Selection Workshop che si svolgerà a Milano nel mese di febbraio: nel corso di questo evento ENI, in collaborazione con il team di growITup, valuterà le soluzioni più vicine alle proprie esigenze di innovazione e attiverà un percorso di collaborazione che potrà sfociare in una partnership commerciale, tecnologica, industriale.