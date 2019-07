ENI cede a Neptune Energy 20% area offshore Indonesia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ENI, attraverso la sua controllata Eni East Sepinggan Limited, e Neptune Energy Group Limited, attraverso la Neptune Energy East Sepinggan BV, hanno firmato un accordo per la vendita da ENI di una quota di partecipazione del 20% a Neptune Energy Group Limited.Il Gruppo del cane a sei zampe continuerà ad essere Operatore dell'area East Sepinggan, situata nell'offshore di East Kalimantan in Indonesia, e che include il giacimento di Merakes e la scoperta di Merakes East. L'accordo è soggetto all'approvazione da parte delle autorità indonesiane.che comprende il giacimento di Jangkrik, nel bacino di Kutei, offshore East Kalimantan, dove ENI è operatore della joint venture con il 55% della quota di partecipazione.Lo sviluppo del giacimento di Merakes, compreso nell'area dell'East Sepinggan, consiste nella perforazione e costruzione di pozzi sottomarini dotati di un sistema di trasporto ad uso specifico a 1550 metri di profondità connesso alla Jangkrik Floating Production Unit (FPU), situata 35 km a Nord Est. Il gas estratto sarà trasportato via nave all'impianto LNG di Bontang utilizzando sia le infrastrutture di Jangkrik già esistenti, sia la rete di trasporto di East Kalimantan. Questa nuova produzione inoltre contribuirà all'estensione della durata dell'impianto., massimizzando la resa attraverso l'uso delle infrastrutture esistenti, sia per i partner che per il governo dell'Indonesia.Questo accordo - si legge in una nota - si inquadra nella strategia propria di ENI del "dual exploration model", che consiste nella monetizzazione anticipata dei successi esplorativi allo scopo di ottimizzare la catena di approvvigionamento e di ridurre i costi.