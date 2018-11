ENI cede a Mubadala Petroleum quota 20% nella concessione Nour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L', hannodalla quota di ENI, nella concessione Nour a Mubadala Petroleum, una controllata di Mubadala Investment Company.Nella concessione, che è in partecipazione con Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), ENI detiene una quota dell'85%. L'altro partner nella concessione è Tharwa Petroleum Company, con il restante 15%.Il completamento della transazione è subordinato al rispetto di alcune condizioni standard, comprese tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità egiziane., a circa 50 km al largo della costa, in acque profonde da 50 a 400 metri e copre un'area totale di 739 km quadrati. ENI e Tharwa Petroleum Company stanno attualmente effettuando la perforazione del pozzo esplorativo.iniziata proficuamente con Zohr - ha dichiaratoe conferma la fiducia di Mubadala Petreoleum in ENI come operatore solido, sia nelle attività di esplorazione che nello sviluppo dei progetti"."Questa operazione consente a Mubadala Petroleum di espandersi ulteriormente in Egitto e rafforza la partnership strategica con ENI, che è l'operatore in entrambe le concessioni di Shorouk e Nour" - ha detto il Presidente di Mubadala Petroleum, Musabbeh Al Kaabi.