Eni, CDP, Fincantieri eTerna siglano partnership per impianti di produzione di energia da moto ondoso

(Teleborsa) - Eni , CDP, Fincantieri e Terna firmanou scala industrialeGli Amministratori Delegati delle tre società, insieme a quello di Cassa Depositi e Prestiti hanno siglato oggi, nella sede Eni all'EUR di Roma, unper lo sviluppo e la realizzazione su scala industriale di impianti di produzione di energia dalle onde del mare.(ISWEC), l'innovativo sistema di produzione di energia dal moto ondoso installato da Eni nell'offshore di Ravenna e attualmente in produzione,e di immediata applicazione e utilizzo.Nel dettaglio,i metterà a disposizione del gruppo di lavoro congiuntosviluppato in sinergia con il Politecnico di Torino e lo spin-off Wave for Energy e foltre a rendere disponibili le opportunità logistiche e tecnologiche dei propri impianti offshore.e metterà a disposizione le proprie competenze economico-finanziarie, anche al fine di valutare le più adeguate forme di supporto finanziario dell'iniziativa mentreoffrirà le proprietipiche delle realizzazioni navali per l'ottimizzazione delle fasi di progettazione esecutiva, costruzione e installazione delle unità di produzione.infine contribuirà a, ivi inclusa l'integrazione con i sistemi ibridi composti da generazione convenzionale, impianti di produzione fotovoltaici e sistemi di stoccaggio.