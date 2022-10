ENI, CdA delibera seconda tranche dividendo 2022: 0,22 euro per azione

Giovedì 27 Ottobre 2022, 19:45







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di ENI ha deliberato di distribuire agli azionisti la seconda delle quattro tranche del dividendo 2022, a valere sulle riserve disponibili, di 0,22 euro (rispetto a un dividendo complessivo annuale pari a 0,88 euro) per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 21 novembre 20222, con messa in pagamento il 23 novembre 20223.



La delibera è in linea con quanto anticipato il 18 marzo scorso in occasione del Capital Markets Day e con quanto deliberato dall'assemblea dell'11 maggio scorso.



Ai possessori di ADRs registrati entro il 22 novembre 2022, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni Eni, la seconda tranche di dividendo distribuita sarà di 0,44 euro per ADR, pagabile il 7 dicembre 2022.