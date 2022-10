Eni, CdA delibera emissione bond per pubblico retail in Italia

Giovedì 27 Ottobre 2022, 19:00







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione Eni ha deliberato la possibile emissione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più prestiti obbligazionari da collocare presso il pubblico indistinto in Italia e da destinare alla quotazione in uno o più mercati regolamentati, incluso il Mercato Telematico Obbligazionario (MOT).



L'ammontare complessivo non supererà i 2 miliardi di euro.



I prestiti obbligazionari saranno emessi nella forma di sustainability-linked bond e perseguiranno l'obiettivo di finanziare eventuali futuri fabbisogni, di mantenere una struttura finanziaria equilibrata e diversificare ulteriormente le fonti finanziarie, si legge in una nota.