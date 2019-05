Eni, buona la domanda per bond in dollari statunitensi a tasso fisso

(Teleborsa) - Eni è rientrata con successo sul mercato americano prezzando un'emissione obbligazionaria denominata in dollari statunitensi a tasso fisso con durata di 10 anni per un valore nominale di 1 miliardo di dollari statunitensi.



Il prestito obbligazionario decennale paga una cedola annua del 4,250% e ha un prezzo di re-offer di 99,742%.



I proventi dell'emissione saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni.



L'offerta ha riscontrato un elevato interesse da parte del mercato raggiungendo una domanda di circa 4,6 miliardi di dollari statunitensi. In particolare, all'offerta hanno aderito i principali investitori professionali, quali assicurazioni, fondi pensione e fund managers. © RIPRODUZIONE RISERVATA