Eni avvia progetto Cabaça North nell'offshore dell'Angola

1 Minuto di Lettura

Venerdì 24 Settembre 2021, 15:45







(Teleborsa) - Eni ha avviato la produzione dal progetto di sviluppo Cabaça North, nelle acque profonde del Blocco 15/06 in Angola, attraverso l'unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) "Armada Olombendo". L'avvio, sottolinea la società in una nota, "è un ulteriore esempio di come Eni Angola, in piena collaborazione con ANPG e i partner, continui a creare valore dal Blocco 15/06 attraverso la sua strategia esplorativa in prossimità di infrastrutture esistenti (ILX, infrastructure-led exploration), generando una sequenza di progetti fast-track caratterizzati da collegamenti sottomarini, massimizzando così l'utilizzo delle strutture esistenti nell'area in maniera sostenibile".



Il Cane a sei zampe prevede un tasso di produzione di picco di circa 15mila barili di olio equivalente al giorno (boed) per Cabaça North, il secondo avvio di produzione realizzato da Eni Angola nel 2021. Il Blocco 15/06 è operato da Eni Angola con una quota del 36,84%. Sonangol Pesquisa e Produção (36,84%) e SSI Fifteen Limited (26,32%) compongono il resto della Joint Venture.