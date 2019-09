ENI avvia produzione nuovo giacimento a gas in Egitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ENI ha avviato con successo la produzione del, nell'offshore dell'Egitto., un'area di cui ENI ha riconosciuto per prima il grande potenziale produttivo a gas e dove sta conducendo altri nuovi progetti esplorativi, situata a circa 12 chilometri dalla costa e a 10 dal giacimento di Nooros. Con l'avvio del primo pozzo BSW1, il campo sta attualmente producendo con un'erogazione iniziale di 100 milioni di piedi cubi standard di gas al giorno (MMSCFD).Il programma di sviluppo prevede lacon l'obiettivo di conseguire il target di produzione di 500 MMSCFD entro il secondo trimestre 2020. I volumi prodotti da Baltim South West daranno un ulteriore contributo alla capacità di export di gas naturale dell'Egitto.Il potenziale complessivo della Great Nooros Area è di circa 3 trilioni di piedi cubi (Tcf) di gas in posto, di cui circa 2 Tcf nel giacimento di Nooros, mentre i restanti in Baltim South West.