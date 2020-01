Eni avvia produzione giacimento offshore Agogo dopo soli 9 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, situato nel Blocco 15/06 nelle, dopo, grazie all'utilizzo dl modello denominato, che mette in priorità gli sviluppi sinergici con infrastrutture già esistenti massimizzando il valore dei progetti. L'avvio della produzione è stato infatti consentito dallesviluppate con il, centro di produzione del West Hub, localizzato a circa 15 km dal giacimento.Lo start-up è stato realizzato attraverso laa una profondità d'acqua di circa 1700 metri, e ha raggiunto unadi olio al giorno destinata ad arrivare a 20.000 barili/giorno nelle prossime settimane. Secondo le prime stime,in posto, con unche potrà essere verificato dopo la perforazione di nuovi pozzi di delineazione.Le scoperte avvenute nelnei periodi esplorativi 2006-2011 e 2011-2014, hanno portato alla realizzazione didenominati rispettivamenteattraverso l'installazione di due piattaforme galleggianti FPSO che hanno iniziato la produzione rispettivamente nel 2014 e nel 2017. I due hub produttivisviluppati attraversoe la loro produzione totale a fine 2019 ha superato idi olio. A partire dalla seconda, Eni Angola e i partner della JV (Sonangol e SSI Fifteen) hanno lanciato unanel blocco 15/06 che ha portato allache, secondo le prime stime, contengono circadi olio in posto, volumi che sostanzialmente duplicano quelli scoperti e sviluppati dalle installazioni di West Hub e East Hub.è operatore del Blocco 15/06 dal 2006 con una, gli altri partner sono. L'Angola, dove Eni è presente dal 1980 e ha oggi una produzione equity pari a circa 145.000 barili di olio equivalente/giorno, si conferma essere un Paese chiave per la strategia di crescita organica di Eni.