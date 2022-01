Eni avvia collaborazione con Holcim per utilizzo CO2 nela produzione di cemento

(Teleborsa) - Eni ha avviato una collaborazione con la compagnia cementiera francese Holcim per lo sviluppo di una tecnologia innovativa sviluppata da Eni per l'utilizzo della CO2 nella formulazione di cementi. La tecnologia in questione si basa sulla carbonatazione di minerali a base di silicati di magnesio per produrre un materiale in cui la CO2 è fissata in modo stabile e permanente.

La collaborazione si inquadra nella strategia di decarbonizzazione di Eni per il raggiungimento della neutralità carbonica al 2050, che fa perno sull'innovazione continua che è alla base della crescita organica dell'azienda.

La partnership prevede la realizzazione di un impianto dimostrativo con l'obiettivo di testare la riduzione dell'impronta carbonica dei cementi e l'integrazione di questa soluzione innovativa nei cementifici.

Monica Spada, Responsabile Research & Technological Innovation di Eni, ha ricordato che "innovazione e sviluppo tecnologico sono la chiave strategica per affrontare con successo la sfida della transizione energetica. "Questa tecnologia - ha aggunto - ci consente di accelerare il nostro percorso verso la decarbonizzazione, fornendo una soluzione adeguata per i settori con emissioni tecnologicamente difficili da ridurre".

"Il raggiungimento dell'azzeramento di emissioni nette nella produzione di cemento richiederà l'implementazione di tecnologie CCUS su larga scala. La soluzione fornita da Eni è molto promettente e siamo felici di esplorarne il potenziale in quanto potrebbe portare tutti noi a

compiere un passo avanti nel percorso di decarbonizzazione", ha dichiuarato Edelio Bermejo, Responsabile dell'Innovation Center di Holcim.

(Foto: © sergwsq / 123RF)