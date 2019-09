Eni aumenta la presenza di rinnovabili in Kazakistan

(Teleborsa) - Eni, tramite la consociata ArmWind LLP, si è aggiudicata un progetto eolico da 48 MW come risultato di un'asta per un impianto nel Kazakistan settentrionale.



Il progetto, situato in prossimità di Badamsha nella regione di Aktobe, rappresenta l'ampliamento di Badamsha 1, parco eolico da 48 MW attualmente in costruzione, il primo investimento eolico su larga scala di Eni.



Questo nuovo progetto, rappresenta per Eni un ulteriore traguardo nella strategia globale di decarbonizzazione ed è parte del percorso di trasformazione, iniziato nel 2014, grazie allo sviluppo di energie rinnovabili e all'economia circolare. L'azienda mira a ottimizzare l'accesso all'energia nei paesi in cui opera ed è impegnata nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica.



(Foto: ANSA) © RIPRODUZIONE RISERVATA