Eni incontra le associazioni dei consumatori

Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce, ha incontrato oggi a Roma i rappresentanti delle associazioni del Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu). Nel corso dell'incontro - spiega una nota - l'ad di Eni gas e luce ha presentato i risultati del 2018 e ha illustrato i principali obiettivi e le linee strategiche che definiranno le scelte della Società nei prossimi anni. Eni gas e luce, continua il comunicato, vuole essere un punto di riferimento affidabile per il cliente-consumatore e un partner in grado di soddisfare in modo semplice ed efficace le sue necessità, grazie anche all'utilizzo delle innovazioni tecnologiche. Coerentemente con questo approccio, la Società ha recentemente rilanciato SceltaSicura, l'offerta luce che prevede uno sconto del 20% sul prezzodell'energia elettrica fissato dall'Autorità competente.Inoltre, Eni gas e luce sta sviluppando, in partnership con riconosciuti leader di mercato, un'offerta integrata etecnologicamente innovativa di servizi che includono soluzioni per la smart home, polizze assicurative e strumenti per migliorare l'efficienza dei consumi energetici. In particolare, CappottoMio è l'innovativa proposta dell'Azienda per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali che consente di beneficiare dell'ecobonus e di cedere il credito fiscale, sostenendo solo il 30% circa del costo di investimento iniziale. L'incontro di oggi - prosegue la nota - conferma la volontà di Eni gas e luce di mantenere con le associazioni dei consumatori un dialogo aperto e costruttivo, elemento chiave per concretizzare la propria visione di centralità del cliente. Per questa ragione, nel corso del 2019 la Società continuerà a offrire alle associazioni servizi dedicati quali il canale telefonico Filo Giallo, il canale online per i Reclami, l'Osservatorio congiunto sulle attivazioni non richieste e la Conciliazione Paritetica, importante strumento per risolvere le controversie in modo semplice, gratuito e veloce, senza ricorrere alle vie giudiziali.