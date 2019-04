Eni, apre le porte del Green Data Center

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enile porte del. Nell'ambito dell'iniziativa "Energie Aperte", la multinazionale italiana,offrirà la possibilità di effettuare una visita dell'impianto guidata dalle persone di Eni impiegate nell'attività.Attraverso questo progetto, Eni ha deciso di rendere accessibili i propri siti italiani con l'obiettivo di raccontare le proprie attività, "mostrando come queste siano improntate al rispetto per l'ambiente e alla sicurezza, e per una parte sempre più importante all'economia circolare".Il Green Data Center è la "", spiega la società. "Il centro ospita il sistema di supercalcolo di Eni, primo al mondo a livello industriale che, con l'installazione del supercalcolatore HPC4, ha raggiunto una capacità di calcolo di picco pari a 22,4 Petaflop, vale a dire 22,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche svolte in un secondo."L'infrastruttura ibrida è"L'impianto, oltre che dalla centrale termoelettrica di Enipower situata accanto al GDC, viene alimentato da un parco fotovoltaico da circa 1 MWp, che genera energia interamente consumata dal centro e che soddisfa oltre il 15% del fabbisogno energetico dell'HPC4", conclude la spiegazione Eni.