Eni, approvate modalità attuative per avvio buy-back

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio di Amministrazione di Eni alle modalità attuative per l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie per il 2019,registrato dal titolo Eni S.p.A. nella seduta del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") del giorno precedente ogni singola operazione e, comunque, non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul MTA.L'ammontare degli acquisti per il 2020 sarà comunicato al mercato nella strategy presentation in cui sarà illustrato il nuovo piano strategico 2020-2023.Alla data odierna, Eni detiene n. 33.045.197 azioni proprie, pari a circa lo 0,91% del capitale sociale, acquistate sulla base dei precedenti programmi di buyback. Le società controllate da Eni non detengono azioni della Società.