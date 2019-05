Eni annuncia scoperta nell'offshore del Ghana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Eni a lavoro in, uno dei paesi chiave nella strategia di crescita organica della Compagnia. La multinazionale italiana attiva nel settore energia, nell'offshore del Ghana.. La scoperta ha ulteriore potenziale per gas e olio che sarà oggetto di una campagna di perforazione dedicata.Il pozzo esplorativo Akoma – 1X si trova a circa 50 km dalla costa e 12 km a nord-ovest dall'hub di Sankofa, dove è posizionata la FPSO John Agyekum Kufuor. Il pozzo è stato perforato con la nave di perforazione Maersk Voyager in profondità di acqua di 350 metri e ha raggiunto una profondità complessiva di 3790 metri.. La scoperta può infatti essere rapidamente indirizzata alla produzione attraverso un collegamento sottomarino alla vicina FPSO permettendone l'estensione della vita produttiva.La Joint Venture della licenza CTP-Blocco 4 è costituita da Eni Ghana (operatore, 42.469%), Vitol (33.975%), GNPC (10%), Woodfields (9,556%) e Explorco (4,00%).