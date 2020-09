Eni annuncia nuova scoperta gas nel Delta del Nilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e la sua partner BP annunciano una, presso la licenzanelle acque convenzionali delQuesta nuova scoperta, avvenuta attraverso il, si trova a 16 metri di profondità d'acqua, a 5 chilometri dalla costa e a 4 chilometri a nord del campo di Nooros, scoperto a luglio 2015. Il pozzo ha incontratos per uno spessore complessivo di circanetti, dei quali 50 metri nelle arenarie Plioceniche della formazione Kafr-El-Sheik e gli ulteriori 50 metri nelle arenarie di età Messiniana della formazione Abu Madi.Le valutazioni preliminari dei risultati del pozzo, che consideranodel reservoir e il comportamento dinamico del, i nuovi livelli scoperti, oltre che le scoperte limitrofe recentemente annunciate, portano leEni avvierà assieme al partner BP, in coordinamento con l'Egyptian Petroleum Sector, le opzioni dibeneficiando dellanell'area.Eni, attraverso la sua controllata in Egitto IEOCAbu Madi West, mentre. La licenza èl, una joint venture paritetica tra IEOC e la compagnia di Stato egiziana Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).