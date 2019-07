Eni annuncia avvio nuova produzione dal deserto occidentale egiziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, nel deserto occidentale egiziano, circa 130 chilometri a Nord dell'oasi di Siwa. L'avvio della produzione segue la scoperta effettuata nel 2018, ma sono in corso attività di perforazione di nuovi pozzi esplorativi su altri prospetti situati nelle vicinanze.La produzione attuale didi petrolio al giorno è garantita dae salirà a 7.000 barili al giorno entro settembre 2019.Il petrolio è, società detenuta pariteticamente da Eni e dall'Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).AGIBA ha inoltre effettuato duenelle sequenze geologiche profonde del permesso di sviluppo di Meleiha, precisamente sui prospetti esplorativi denominati Basma e Shemy. Su Basma sono già stati perforati 2 pozzi, entrambi già in produzione dalla formazione giurassica della Khatabta, mentre Shemy è attualmente in fase di completamento e di test, dopo aver incontrato sabbie mineralizzate a olio nella formazione Matruh.Nel permesso, inoltre, è tuttora in corso unanelle sequenze profonde della Alam El Bueib. Questi nuovi pozzi produttori contribuiscono oggi per circa 6.000 barili di olio al giorno alla produzione complessiva di Meleiha.Tutte queste attività near field, effettuate nel primo semestre del 2019, contribuiscono con oltre 15.000 barili di olio giorno alla produzione complessiva di AGIBA.Nel, nella nuova licenza esplorativa onshore di El Qar'a, assegnata nel 2018, IEOC ha perforato e testato con successo il pozzo El Qar'a North East-1. Il pozzo ha incontrato gas nelle sabbie della formazione Abu Madi erogando oltre 17 milioni di piedi cubi di standard gas al giorno.Infine, nelnel permesso di sviluppo di Abu Rudeis Sidri, dove IEOC ha una partecipazione del 50% e EGPC del 50%, la stessa IEOC ha perforato, attraverso Petrobel, una nuova struttura sul prospetto esplorativo denominato Sidri Sud, che è risultata una nuova scoperta a olio. La nuova scoperta è stata effettuata attraverso il pozzo Sidri-23 nelle sequenze pre-mioceniche. Si stima che la scoperta possa contenere fino a 200 milioni di barili di petrolio in posto.