Eni acquisisce un portafoglio di progetti di energia rinnovabile in Spagna

Lunedì 26 Luglio 2021, 11:30

(Teleborsa) - Eni, attraverso Eni gas e luce, ha siglato un accordo con Azora Capital per l'acquisizione di un portafoglio di nove progetti di energia rinnovabile in Spagna. In particolare, l'operazione prevede l'acquisizione di tre impianti eolici in esercizio e un impianto eolico in costruzione, e cinque grandi progetti fotovoltaici in avanzato stato di sviluppo. L'obiettivo è mettere in produzione entro il 2024 tutti gli impianti in costruzione e in sviluppo. Inoltre, Eni e Azora stanno lavorando a una più ampia intesa strategica per ampliare ulteriormente la piattaforma di energia rinnovabile di Eni in Spagna.

"Questa operazione - ha commentato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni ci consente da un lato di incrementare fin da subito la nostra capacità di generare energia rinnovabile, in linea con i nostri obiettivi di piano, e dall'altro di rafforzare, attraverso la pipeline di progetti fotovoltaici, le nostre prospettive di crescita in un mercato strategico come quello spagnolo, dove Eni gas e luce sta lavorando a questo progetto con un forte partner spagnolo come Azora e sta potenziando la propria offerta legata alle rinnovabili, con l'obiettivo di proporre alla propria base clienti un'offerta di energia sempre più decarbonizzata".