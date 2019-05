Eni acquisisce partecipazioni in tre nuove licenze esplorative in Mozambico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Eni rafforza la propria presenza in, un paese di importanza strategica per la società. Tramite la controllata Eni Mozambico, il cane a sei zampe ha acquisito diritti di esplorazione e sviluppo nei blocchi offshore A5-B, Z5-C e Z5-D, ubicati nelle acque profonde dei Bacini di Angoche e dello Zambesi.Il blocco A5-B si trova a circa 1.300km a nord est della capitale Maputo, in un'area completamente inesplorata a largo della città di Angoche. Ha un'estensione di 6.080 chilometri quadrati, a una profondità d'acqua compresa tra 1.800 e 2.500 metri.I blocchi Z5-C e Z5-D si estendono su una superficie complessiva di 10.205 chilometri quadrati ad una profondità d'acqua compresa tra 500 e 2.100 metri, in un'area scarsamente esplorata di fronte al delta del fiume Zambesi, a circa 800km a nord-est della capitale Maputo.I tre blocchi, assegnati nell'ambito del "5º Licensing Round", vedono come operatore ExxonMobil (40%), la società di Stato mozambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH, 20%), Rosneft (20%) e Qatar Petroleum (10%).