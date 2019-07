ENI acquisisce diritti esplorazione e produzione Blocco 77 onshore Oman

(Teleborsa) - ENI e BP hanno firmato con il governo del Sultanato dell'Oman un Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA) per il Blocco 77, con il quale vengono assegnati i diritti di esplorazione e sviluppo di un'area onshore di 2.734 Km2, nell'Oman centrale. La firma fa seguito all'Head of Agreement (HoA) di gennaio 2019.



Durante la fase esplorativa, ENI sarà l'operatore del blocco con una quota di partecipazione del 50%, mentre BP deterrà il restante 50%.



Il Gruppo del cane a sei zampe opera in Oman attraverso la sua controllata ENI Oman.