ENI, accordo con Falck Renewables su progetti rinnovabili in USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ENI e Falck Renewables hanno firmato un accordo strategico per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti, che prevede latra ENI New Energy US Inc. (ENE US) e Falck Renewables North America Inc. (FRNA) per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di nuovi progetti da fonte rinnovabile quali solari fotovoltaici, eolici onshore e di stoccaggio. Contestualmente, secondo i termini dell'accordo, FRNA cederà a ENE US il 49% delle quote di partecipazione negli impianti attualmente in esercizio negli Stati Uniti.: creare una significativa piattaforma di sviluppo di nuovi progetti da fonte rinnovabile in un mercato evoluto e con importanti aspettative di crescita come quello degli Stati Uniti; agire attraverso una nuova società in grado di coprire le fasi di sviluppo, costruzione, finanziamento di nuovi progetti unendo il know-how di Falck Renewables negli asset rinnovabili con le competenze tecnologiche e finanziarie di ENI; accelerare il processo di crescita di Eni e Falck Renewables nel paese e contribuire al raggiungimento dei rispettivi obiettivi in termini di capacità installata e generazione di energia verde.ENE US e FRNA avranno a diposizione varie opzioni per poter acquisire dalla società costituita i progetti che potranno essere realizzati e consolidati integralmente o da ENE US (al 100%) o da FRNA (sia al 100% sia con una quota di minoranza di ENE US al 49%). Il finanziamento della società di sviluppo congiunto e i suoi proventi saranno divisi pariteticamente tra i soci.La cessione a ENE US del 49% delle quote di partecipazione degli asset esistenti di FRNA riguarda un portafoglio complessivo di 112,5 MW, composto da cinque impianti fotovoltaici in esercizio in North Carolina e in Massachusetts, uno dei quali, Middleton (Massachusetts), con stoccaggio di energia di 6,6 MWh. Tali impianti continueranno a essere gestiti, controllati e consolidati da FRNA, che ne deterrà il 51%.Il valore totale pagato da ENE US a FRNA sarà pari a circa 70 milioni di dollari al closing, comprensivo di un controvalore di uno stock di pannelli solari pari a circa 12,7 milioni di dollari, e sarà soggetto ad aggiustamento in linea con la prassi di mercato. Il closing è soggetto ad alcune condizioni sospensive ed è atteso entro il primo trimestre 2020., caratterizzato da basso profilo di rischio ed elevata fluidità,- ha commentato-. Questa collaborazione potrà contare sulle competenze e sulla riconosciuta esperienza di Falck Renewables, consentendo ad Eni di accelerare i piani di crescita di capacità da fonti rinnovabili e ponendo le basi per il raggiungimento dei nostri obiettivi di decarbonizzazione".che, come noi, ha l'obiettivo di contribuire alla transizione energetica e di essere un attore di riferimento nel settore delle rinnovabili. Siamo estremamente interessati a mettere a fattor comune competenze e ambizioni delle due aziende creando una società di sviluppo agile, focalizzata e con obiettivi chiari in uno dei mercati più dinamici e prospettici a livello mondiale", ha commentato