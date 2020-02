Eni accelera su digitalizzazione e avvia supercalcolatore HPC5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, giovedì 6 febbraio, la cerimonia di inaugurazione del sistema didi Eni alla presenza dell'Amministratore Delegatoe della Presidentecon la partecipazione di alcuni partner Eni nella ricerca e innovazione scientifica come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ily, insieme ai partner tecnologici,"Oggidalle caratteristiche uniche al mondo in ambito industriale, in grado di potenziare e perfezionare ancora i più complessi processi aziendali a supporto delle attività delle persone Eni,di. Questo è un momento importante nel percorso di transizione energetica. È un ulteriore passo avanti verso il traguardo globale che condividiamo con irendere le energie di domani una realtà sempre più vicina", ha dettoAmministratore Delegato di Eni.Ilaffianca il sistema precedente (HPC4) triplicandone la potenza di calcolo da 18 a 52 PetaFlop/s, vale a dire 52 milioni di miliardi di operazioni matematiche svolte in un secondo, permettendo all'ecosistema di supercalcolo Eni di raggiungere una potenza di picco totale pari a 70 PetaFlop/s.dedicata al supporto dipiù potente al mondo e portun altro