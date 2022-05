Eni, a Claudio Descalzi il Distinguished Business Leadership Award

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi è stato insignito dall'Atlantic Council del Distinguished Business Leadership Award 2022. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito per il ruolo "straordinario" da lui assunto nel settore energetico a livello internazionale, per la trasformazione tecnologica dell'azienda orientata alla completa decarbonizzazione entro il 2050, per il contributo portato sulla nuova sfida della sicurezza energetica italiana ed europea.

È la prima volta che un italiano viene premiato nell'ambito della categoria Business Leadership.

Claudio Descalzi, introdotto da Sultan Ahmed Al Jaber, Rappresentante speciale degli Emirati Arabi Uniti per i cambiamenti climatici e Ministro dell'Industria e della tecnologia avanzata, e alla presenza dei vertici della comunità politica, economica e finanziaria americana, ha commentato: "Sono onorato di ricevere il premio proprio dopo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e voglio condividerlo con tutte le persone di Eni che con me stanno dedicando grandissimo impegno a contribuire, nel momento di grande crisi che stiamo vivendo, alla sicurezza energetica dell'Italia e dell'Europa. Questo però è il momento in cui con altrettanti sforzi dobbiamo perseguire l'obiettivo vitale di una transizione energetica equa verso un mondo a zero emissioni. Un percorso nel quale andranno affrontate le sfide legate al mutamento climatico, garantendo al contempo l'accesso diffuso all'energia e lo sviluppo economico e sociale delle comunità. Questa è la transizione giusta in cui crediamo".L'Amministratore delegato dell'Eni ha ritirato il premio alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Nel corso della cerimonia sono stati assegnati due ulteriori premi: all'ambasciatrice Ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova che ha ritirato il premio Distinguished Leadership Award - per la prima volta in assoluto assegnato ad un'intera nazione, onorando il popolo ucraino per lo straordinario coraggio e resilienza – e alla cantante ucraina Jamala.