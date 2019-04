Engineering, ok al bilancio con 58 milioni di utile. Operativa la nuova sede di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera dell'assemblea dei soci al bilancio 2018 di Engineering Ingegneria Informatica che ha visto il valore della produzione attestarsi a 1,18 miliardi di euro, in crescita del 15%, e l’utile netto a 57,7 milioni di euro, in crescita del 10,4% rispetto al 2017. Migliora la Posizione Finanziaria passata da -138 a -69 milioni di euro. L’assemblea ha poi nominato il consiglio di amministrazione che resterà in carica per i prossimi 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio 2021. Confermati il presidente Michele Cinaglia e l'amministratore delegato Paolo Pandozy.Engineering intanto è da poco entrata nella nuova sede romana di piazza dell’Agricoltura 24 all’Eur, varando contestualmente anche nuove politiche di smartworking. Nel nuovo palazzo dove c'è headquarter della società di informatica, lavorano 2.000 persone in circa 22mila metri quadrati di spazi concepiti per favorire lo scambio e l’interazione tra i numerosi team. Oltre a quella romana, il gruppo ha circa 50 sedi dislocate su tutto il territorio italiano, oltre che in Europa, Stati Uniti e Sud America.Engineering è una società specializzata in servizi, sviluppo software e piattaforme digitali per accompagnare aziende, pubbliche e private, attraverso la trasformazione digitale. Con circa 11.000 professionisti, il gruppo disegna, sviluppa e implementa soluzioni per le aree di business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti, tra cui Digital Finance, Smart Government & E-Health, Augmented City, Digital Industry, Smart Energy & Utilities, Digital Media & Communication.