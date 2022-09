Engineering, ottenute autorizzazioni per acquisto Be

Giovedì 22 Settembre 2022, 10:45







(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners (Tip) ha ottenuto tutte le autorizzazioni e i consensi richiesti dalle legislazioni antitrust e golden power relativamente all'operazione di acquisto di Be Shaping the Future da parte di Engineering.



L'operazione è stata annunciata il 20 giugno scorso quando Engineering ha sottoscritto gli accordi definitivi e vincolanti per l'acquisto di 58.287.622 azioni ordinarie pari al 43,209% del capitale sociale di Be al prezzo unitario di 3,45 euro per azione.



Dopo aver ottenuto le autorizzazioni la data del closing è fissata per il 26 settembre 2022.